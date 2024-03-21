Активная экспансия китайских производителей на российском рынке приводит к вытеснению продукции АвтоВАЗа с традиционных ниш бюджетных автомобилей. При этом меры, введенные правительством, недостаточны. Об этом в беседе с корреспондентом «Интерфакса» заявил глава АвтоВАЗа Максим Соколов.

Утилизационный сбор, введенный правительством для автомобилей импортируемых в Россию из-за границы, не способен компенсировать, предлагаемые китайскими производителями скидки для российских покупателей. Таким образом, модель Lada Vesta страдает от конкуренции с автомобилями китайского производства.

По словам Соколова, необходимо поднять ставку утилизационного сбора, чтобы стоимость произведенных в России автомобилей вновь стала привлекательной для отечественных покупателей. Также необходимо обеспечить отечественные предприятия заказами для государственных учреждений и предприятий.