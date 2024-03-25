Администратор ВИП-ложи в «Крокус Сити Холл», хрупкая девушка София Мейер вывела из здания в безопасное место сотни зрителей концерта во время теракта, в том числе и таких знаменитостей, как шоумен Сергей Светлаков и спортивный комментатор Виктор Гусев. О трагических событиях девушка рассказала в беседе с корреспондентом издания «Московский Комсомолец».

Когда в концертный зал ворвались террористы и открыли огонь по зрителям София Мейер начала выводить людей, находившихся в фойе и ложах, в безопасное место. Она несколько раз возвращалась назад, чтобы вывести, как можно больше людей.

«Когда я шла уже с третьей группой, рядом с нами раздалась автоматная очередь, я решила, что не стоит идти к тому выходу, куда я планировала. Подумал, что лучше не рисковать и вернуться обратно и забаррикадироваться», – вспоминает девушка.

Девушка отметила, что по долгу службы в ее косметичке находилась связка из 20 ключей, поэтому она смогла открыть другие двери и вывести всех через фойе. София Мейер отметила, что в одной из групп она вывела Сергея Светлакова и Виктора Гусева.