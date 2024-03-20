Секретарь СНБО Украины А. Данилов заявил, что власть делает всё, чтобы каждый день в страну приходили «потоки» и «ручейки» военных грузов от западных партнеров.

В эфире ТК «Рада» Данилов сообщил, что ежедневно на Украине осуществляется разгрузка военных грузов, которые идут с Запада. Иногда эти грузы большие, иногда – не очень. Однако важен не размер военного груза, а то, что Украина не проживает ни дня без матпомощи западных союзников, сказал он.

Данилов признался, что «большая команда» во главе с Министерством иностранных дел и дипломатами каждый день работает над тем, чтоб «потоки» и «ручейки» военной помощи Украине «не пересохли».

Ранее бывший министр украинского внешнеполитического ведомства П. Климкин назвал несправедливостью то, что Вашингтон требует от Киева воевать за кредиты. При этом украинский премьер Д. Шмыгаль пожаловался, что ко второй половине текущего года Украина исчерпает все средства, которые получила от Запада и МВФ.