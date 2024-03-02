Немецкие молодожены решили провести свой медовый месяц в пятизвездочном отеле на Маврикии. Однако отдых молодой семьи был испорчен слишком узкой кроватью. В итоге пара решила подать судебный иск на руководство отеля и выиграло дело. Об этом сообщает пресс-служба окружного суда в Ганновере на официальном портале.

Молодожены пожаловались, что в их номере была установлена кровать шириной всего 140 сантиметров. Пара посчитала, что 70 сантиметров ширины кровати для каждого из них явно недостаточно для полноценного отдыха, а также не соответствует уровню комфорта в пять звезд. Поэтому молодожены из Германии посчитали, что их отпуск был испорчен.

Окружной суд в Ганновере посчитал претензии пары вполне обоснованными, поскольку гостиница публично позиционирует себя, как заведение с удобной обстановкой и высококачественным сервисом обслуживания, соответствующего пяти звездам. Поэтому суд вынес решение выплатить немецкой паре компенсацию в размере 734,60 евро за пережитые неудобства.