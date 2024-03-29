Все действия террористов как перед нападением на Крокус Сити Холл, так и в ходе теракта координировал неизвестный. Он общался с ними под псевдонимом из мессенджера Telegram, используя функцию голосовых сообщений, рассказали в Следственном комитете РФ.

Об этом сообщили в СК со ссылкой на показания самих террористов на допросах, передает издание «Известия».

Кроме того, неизвестный координировал действия боевиков и после нападения на «Крокус».ъ

Напомним, ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что на данный момент вопрос о блокировке мессенджера Telegram не стоит на повестке дня.

Вооруженные террористы напали на Крокус Сити Холл 22 марта перед концертом группы «Пикник». После атаки, в ходе которой они зверски расстреливали зрителей, боевики уехали на автомобиле в Брянскую область, откуда намеревались пересечь границу Украины.