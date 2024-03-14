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Бывший вокалист мексиканской группы Banda Rancho Viejo Анхель Васкес Гарсия скончался после десятичасовой операции. Отмечается, что причиной смерти является рак щитовидной железы, с которым артист боролся всеми способами.

Певец прошел длительных курс противоракового лечения и согласился на очень серьезную операцию, которая длилась на протяжении десяти часов. В ходе оперативного вмешательства хирурги удалили Гарсие пораженную раковыми клетками щитовидную железу и часть лимфатических узлов. Однако усилия медиков не смогли спасти жизнь артиста. По итогу он скончался.

Мексиканские СМИ и многочисленные друзья и коллеги Анхеля Гарсии опубликовали некрологи артиста, в которых отмечается, что причиной его кончины стала онкология. Кроме того, стало известно, что артист незадолго до своей смерти распродал много личных вещей, чтобы иметь средства на оплату лечения от рака.