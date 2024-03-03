Опубликованный в Сети разговор высокопоставленных немецких офицеров ВВС о возможных ударах крылатыми ракетами «Таурус» по Крымскому мосту внес смуту в правящую коалицию в ФРГ. Журналисты и общественность требуют от правительства объяснений, а некоторые депутаты Бундестага предложили провести расследование данного инцидента. Об этом в своем материале пишет обозреватель издание «Московский Комсомолец».

Представители Бундесвера уже подтвердили факт утечки разговора высокопоставленных немецких офицеров, однако отметили, что не уверены в «отсутствии внесения изменений в расшифрованную версию переговоров». Примечательно, что для ведения секретных переговоров немецкие офицеры использовали коммерческую платформу WebEx, которую можно с легкостью взломать для прослушивания. Разговор уже начали использовать представители правящей коалиции в борьбе за власть.