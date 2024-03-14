Следственный комитет установит всех, кто причастен к обстрелу населенных пунктов Козинки и Грайворон в Белгородской области. Об этом 14 марта сообщила пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.

В результате обстрела пять человек получили ранения. В Грайвороне госпитализировали двух женщин, а также семейную чету – прямо в ее дом попал снаряда. В селе Козинки осколочное ранение получил местный житель, он также находится в медицинском учреждении.

«Следственный комитет России установит все обстоятельства совершенного преступления, действиям каждого причастного будет дана правовая оценка», – заявили представители пресс-службы СК.

14 марта ВСУ активно обстреливали Белгородскую область, что привело к гибели двоих человек. Еще 19 жителей региона и областного центра получили ранения разной степени тяжести.