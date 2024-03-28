В Следственном комитете РФ установили связь между террористами из «Крокус Сити Холла» и украинскими националистами. Об этом сообщили в СК России на совещании, проведенном главой ведомства Александром Бастрыкиным.

В телеграм-канале СКР говорится, что доказательства связи найдены после изучения изъятых у боевиков технических устройств. Исполнители теракта получали крупные суммы с Украины в криптовалюте и фиатных средствах. Эти деньги они использовали для подготовки к нападению на «Крокус».

Также в Следственном комитете заявили, что уже на первом этапе расследования можно говорить о тщательном планировании террористического акта, о серьезных подготовительных мерах и весьма значительном финансировании.

Вся эта информация, говорится в сообщении, была передана главе СК в ходе совещания.