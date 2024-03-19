Президент Российской Федерации в одном из своих последних выступлений заявил об использовании ядерного оружия в случае угрозы существования страны. Военный эксперт Константин Сивков в беседе с корреспондентом издания «Военное дело» прокомментировал слова российского лидера.

По его словам, лидеры западных стран начали осознавать, что украинская армия исчерпала человеческие ресурсы и более не способна сдерживать ВС РФ на фронте. Поэтому на Западе начали рассматривать вариант прямого вмешательства в боевые действия на территории Украины.

«Украина находится на пороге серьезных поражений. Что они могут сделать в этой ситуации? Только прямое вмешательство», – заявил Сивков.

В последние недели российская армия наносит массированные удары по средствам ПВО ВСУ, расположенным на первой линии обороны, что свидетельствует о планах ВС РФ продвигаться вперед на фронте. Поэтому Запад и готовится к вводу своих войск на Украину, чтобы стабилизировать фронт.

Однако слова Путина дают западным лидерам четкий сигнал, что Москва считает территорию Украины «де-факто своей собственной» и готова применить против интервентов ядерное оружие.