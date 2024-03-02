В распоряжении российских военных в зоне проведения специальной военной операции появятся новые уникальные станции радиоэлектронной борьбы. Они разрабатываются специально для защиты бойцов от вражеских беспилотных аппаратов, сообщил заместитель гендиректора АО «Институт разработок и технологий» Виктор Дьяков.

Новые системы мобильны, с их перемещением с позиции на позицию вполне могут справиться 1-2 человека. Благодаря этому станции обеспечивают надежную защиту от всех БПЛА противника. Также РЭБ можно монтировать на танки и другую технику.

Уникальные системы разрабатываются и для защиты предприятий военно-промышленного комплекса, добавил Дьяков. В качестве примера он привел успешное отражение атаки противника на завод в Дзержинске, где вражеский дрон отбила одна из таких станций.