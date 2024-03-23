Маргарита Симоньян, главред телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня», написала в своем Телеграм-канале, что подозреваемые в совершении теракта в «Крокус Сити Холл» не успели доехать последние 10 км до украинской границы.

Журналистка выразила благодарность бойцам, задержавшим подозреваемых, отметив, что им положены ордена.

По словам Маргариты Симоньян, всем уже стало ясно, что теракт был «срежиссирован небратьями».

«Пес в вышиванке сорвался с цепи или ему дали такую команду? В любом случае, виноват дрессировщик», – задала риторический вопрос журналистка, намекая на вероятных заказчиков теракта в «Крокусе».

Ранее Симоньян опубликовала пост, в котором выразила благодарность бойцам, сумевшим задержать подозреваемых в причастности к ужасной трагедии в подмосковном развлекательном центре. Журналистка написала, что бойцы, расстрелявшие автомобиль с террористами могут к ней обратиться за помощью по любому вопросу.