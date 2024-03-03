Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что в ближайшем будущем возможно появление и других аудиозаписей разговоров высокопоставленных офицеров Бундесвера.

В своем телеграм-канале она написала, что как только такие записи появятся, они будут опубликованы.

«Дадут еще — опубликую еще. Ждите», – анонсировала Симоньян.

Напомним, ранее RT опубликовал запись беседы инспектора ВВС Германии Герхартца, начальника отдела операций ВВС Грефе, а также младших офицеров Фроштеде и Фенске. Они обсуждали между собой удары по Крымскому мосту, заявляли, что это весьма прочное сооружение, на которое нужно «не 10 и не 20 ракет».

Кроме того, они проболтались о присутствии на Украине французских и британских спецназовцев, выступающих не только в качестве инструкторов.