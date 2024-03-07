В пресс-службе Министерства обороны РФ сообщили о нейтрализации вражеских беспилотных летательных аппаратов, пытавшихся осуществить атаку объектов в трех регионах Центральной России. Минувшей ночью средства российской противовоздушной обороны сбили шесть украинских дронов. По информации МО РФ, беспилотники противника были перехвачены над Брянской, Тульской, Курской областями.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Курской области, пять БПЛА уничтожены над территориями Брянской и Тульской областей», – сообщили в оборонном ведомстве.

По сообщению губернатора Брянской области Александра Богомаза, украинские дроны были уничтожены в районе Новозыбковского городского округа и над Клинцовским районом. Пострадавших и разрушений нет. Региональные власти Тульской области также заявили, что в результате атаки дронов ВСУ разрушений инфраструктуры нет, как и пострадавших.