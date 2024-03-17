На двух промышленных предприятиях Одессы после атак дронов-камикадзе «Герань» начались пожары, заявили представители пресс-службы сил обороны юга Украины. Сообщается, что речь идет о «законсервированных агропредприятиях», передает РИА Новости.

Удары БПЛА наносились в ночь на 17 марта, одесситы в социальных сетях и мессенджерах сообщали о сильных взрывах. Также официально заявлено о 13 сбитых «Геранях».

Воздушная тревога была объявлена заранее, мониторинговые каналы сообщали о целой серии взрывов как в Одессе, так как в окрестных населенных пунктах. О поражении каких-либо других целей украинская сторона не сообщает.

Помимо этого, сообщалось о работе средств ПВО в Запорожской и Днепропетровской областях.