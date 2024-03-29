Телеграм-канал криптовалютной биржи Beribit прокомментировал обыски, которые 29 марта проводили силовые структуры, и опроверг, что они связаны с терактом в Крокус Сити Холле.

«Отдельно хотим подчеркнуть, что, к сожалению, некоторые новостные каналы разгоняют негативные новости на фоне ужасных событий в „Крокусе“, которые никак не связаны с мероприятиями, связанными с нашей платформой», — сообщили представители биржи.

Также они отметили, что в результате оперативных действий силовиков никаких нарушений в работе биржи обнаружено не было. Клиенты могут не переживать за свои активы.

Напомним, что ряд средств массовой информации связал обыски в башне «Федерация» в «Москва-Сити», где располагается биржа Beribit, с терактом в «Крокусе». Но согласно заявлениям представителей сервиса, подобные проверки проводятся регулярно и являются часть деятельности компаний в финансовой индустрии.