Европейские политики начали обсуждать возможность отправки солдат НАТО на территорию Украины на фоне успехов Вооруженных сил Российской Федерации в зоне проведения специальной военной операции. Об этом в беседе с корреспондентом портала APD News заявил профессор китайского Юго-западного университета политики и права, бывший заместитель военного атташе КНР в Индии и Пакистане Чэн Сичжун.

По словам эксперта, главная причина начала дискуссий в странах Европейского союза о возможности отправки войск НАТО на Украину заключается в актуальной ситуации на поле боя. Сичжун отметил, что ВСУ терпят поражение за поражением на фронте тогда, как российская армия уверенно продвигается вперед.

«Такая ситуация на фронте абсолютно неприемлема для Запада, который всеми силами пытается не допустить победы РФ», – заявил эксперт.

Также специалисты НАТО могут быть отправлены на Украины для обучения военнослужащих ВСУ эксплуатации западных образцов техники, а также эффективного использования высокоточного оружия.