В случае избрания на пост президента США Дональда Трампа, он приложит все усилия для завершения боевых действий на территории Украины. Об этом в эфире ток-шоу «Дайте сказать!» заявил военный эксперт Владислав Шурыгин.

«Здесь есть очень интересная американская традиция, её может любой понаблюдать. Она заключается в том, что обычно все крупные ошибки одного президента всегда дальше, как бы признаёт и завершает другой», – заявил эксперт.

По его словам, можно привести пример вторжение американской армии на территорию Ирака. Военная операция началась при правлении Буша, а завершилась выводом войск при президенте Клинтоне. Аналогичная ситуация была и с Афганистаном, когда войска были введены при одном президенте, а решение о выводе принимал уже следующий.