Российский военный эксперт Владислав Шурыгин стал участником ток-шоу «Дайте сказать!». Эксперт сравнил освобождение ВС России в Авдеевке с победной битвой на Курской дуге во время ВОВ.

Шурыгин отметил, что победа российской армии в Авдеевке является переломным моментом в СВО. Взятие важного укрепрайона ВСУ российскими силами демонстрирует возможности ВС РФ добиваться побед в условиях динамично изменяющихся методов ведения боевых действий с внедрением новых технологий и вооружений.

Эксперт отметил, что опубликованная статья бывшим главкомом ВСУ Валерием Залужным, в которой говорится, что украинский конфликт привел обе армии в тупик, является ошибочной. Ведь российская армия сумела «сформировать интегрированную боевую вертикаль, когда снизу это так называемые штурмы».

Шурыгин сравнил этот метод управления подразделениями ВС РФ со сверлом, имеющим победитовый наконечник. Даже самая тяжелая броня может быть пробита таким сверлом, подчеркнул эксперт, добавив, что новый подход, применяемый российским командованием, демонстрирует высокие темпы продвижения российской армии в зоне СВО в сравнении с периодом двухмесячной давности.