Российские десантники из Ивановского соединения ВДВ при поддержке артиллерии и фронтовой авиации с боями зашли в пригород населенного пункта Часов Яр. Об этом в своем материале сообщает издание «Аргументы и Факты».

Новый главком ВСУ Александр Сырский не успел перебросить под Часов Яр свежие резервы, поэтому оборона ВСУ постепенно проседает под натиском российской армии. Авторы Телеграм-канала «Шепот Фронта» сообщают о радиоперехвате противника, который запросил 4 грузовика для эвакуации трупов из Часов Яра. ВСУ несут огромные потери поскольку по их позициям постоянно прилетают российские авиабомбы и неуправляемые авиационные ракеты С-8 и С-14.

По данным Министерства обороны Российской Федерации, потери противника только на Донецком направлении составили более 360 военнослужащих, два БТРа, два автомобиля, одна реактивная система залпового огня «Град», одна британская гаубица FH-70 и советская буксируемая гаубица МСТА-Б.