После бегства украинских подразделений из Авдеевки российская армия продолжает наступление на данном участке фронта, не позволяя ВСУ закрепиться на новом рубеже обороны, проходящего через населенные пункты Петровское – Ласточкино – Северное. Об этом в ходе тематического селекторного совещания с руководящим составом ВС РФ заявил министр обороны Сергей Шойгу.

По словам главы оборонного ведомства, российские войска в зоне проведения специальной военной операции на Авдеевском участке фронта продолжают активные наступательные действия.

«После бегства украинских боевиков из авдеевского узла обороны российская группировка войск не позволила им закрепиться на рубеже Петровское – Ласточкино – Северное и продолжает теснить противника в западном направлении», – заявил Шойгу.

Министр обороны РФ отметил, что российские военнослужащие достойно выполняют поставленные задачи на фронте, проявляя храбрость и героизм.