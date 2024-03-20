Глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу во время своего выступления на заседании коллегии заявил, что киевский режим решил выдавать за успехи на фронте теракты в отношении мирного российского населения.

«Киевский режим всячески скрывает от граждан реальную обстановку на поле боя, выдает за успехи теракты против россиян, наращивает принудительную мобилизацию», – заявил Шойгу.

Министр обороны РФ также подчеркнул, что из-за больших потерь в рядах украинской армии стали довольно частыми случаи дезертирства. По его словам, на подконтрольных Киеву территориях процветает мародерство. Украинское население не знает о настоящей обстановке в зоне боевых действий.

Кроме того, как отметил Шойгу, Соединенный Штаты вместе со своими союзниками реально обеспокоены успехами, которых достигла армия РФ в зоне СВО. С каждым разом им все сложнее убеждать собственное население в необходимости дальнейшего спонсирования Вооруженных сил Украины. Глава Минобороны РФ подчеркнул, что Киев вынужден бросать в бой оставшиеся резервы.