Житель Курской области решил прекратить наконец-то лай, который издавали пять соседских шпицев. Он взял ружье, подошел к забору и расстрелял собак, которые мешали ему жить.

Как пишет тг-канал Shot, хозяин шпицев рассказал, что когда вечером пришел домой, то увидел страшную картину. Один из его шпицев истекал кровью. Остальные – с «выпученными глазами» прятались по углам. Мужчина повез окровавленную собаку в ветклинику. Там из позвоночника шпица достали пулю. Питомец выжил, но у него парализовало задние лапки.

Позже выяснилось, что с собаками пытался расправиться 56-летний сосед. Он принял на грудь и начал мыть окна в доме. Но собаки собрались у забора и не переставали лаять. Тогда он взял ружье и начал расстреливать шпицев. Ранить удалось только одного. Остальные – разбежались и замолчали. Об этом задержанный сосед рассказал в полиции. Оружие, из которого велась стрельба, не нашли. Уголовное дело открывать не стали.