Во время террористического акта в концертном зале «Крокус Сити Холл» пропали две родные сестры, приехавшие на концерт группы «Пикник». Авторы Телеграм-канала SHOT сообщают, что имена женщин появились в обновленных списках погибших, опубликованных МЧС.

Проживающая в Ростовской области 42-летняя Анна приехала в гости к свой младшей сестре 34-летней Татьяне, проживающей в Мытищах, чтобы вместе посетить выступление рок-группы «Пикник» в концертном зале «Крокус Сити Холл». Старшей дочери удалось дозвониться матери во время теракта. Анна успела сообщить матери, что вокруг нее все пылает, поскольку все здание было охвачено огнем.

Дозвониться до младшей сестры мать уже не успела. Женщины числились в списках пропавших без вести, однако по мере разбора завалов спасателями были обнаружены их мертвые тела. У Анны остались две дочери, в возрасте 16 и 12 лет. Сиротами остались и двое детей младшей сестры – Татьяны.