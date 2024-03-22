После теракта у «Крокус Сити Холла» росгвардейцы задержали неизвестного мужчину, сообщает тг-канал Shot.

Кадры задержания сняли очевидцы. В ролике показано, как двое росгвардейцев ведут задержанного с пропуском, который висит на его шее. Затем задержанного ставят рядом с полицейской машиной и обыскивают. О причине задержания не сообщается.

По неофициальной информации, в одежде одного из погибших найдено взрывное устройство. Личность погибшего пока не установлена. Всего, по предварительным данным, погибло 40 человек, 145 пострадали, из них – восемь несовершеннолетних. Один ребенок находится в тяжелом состоянии.

Предварительно, террористам удалось скрыться на двух автомобилях. Одна из машин, похожая на ту, которую использовали террористы, обнаружена брошенной на парковке. Автомобиль оцеплен из-за подозрений на минирование.