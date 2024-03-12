34-летний пилот из Оренбурга, который управлял потерпевшим крушение самолетом Ил-76, спас жителей находящегося рядом населенного пункта, так как увел транспортник от жилых домов.

Телеграм-канал Shot рассказал, что самолетом управлял опытный летчик, имевший большое количество часов налета. Он понимал, что при крушении может врезаться в жилые дома и поэтому отвел машину от них. После этого пришлось совершать посадку на охваченном пламенем транспортнике.

Самолет должен был совершать плановый полет, но потерпел крушение около 13:00 по московскому времени. На борту находилось 15 человек, из которых 8 – это представители экипажа. Об их судьбе пока официальных данных нет.

Комиссия Главного командования ВКС РФ работает на месте крушения транспортника, в качестве предварительной причины аварии называется возгорание двигателя.