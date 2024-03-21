Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что у его страны есть собственные Вооруженные силы. В их рядах достаточно военнослужащих, поэтому Киев не просит западных союзников вводить свои войска.

По его словам, Украине нужны лишь опытные инструкторы, которые могли бы проводить обучение военнослужащих на территории страны. Это значительно ускорило бы подготовку боевиков и избавило командование ВСУ от необходимости отправлять солдат за границу.

Испанскому изданию El País Шмыгаль заявил, что ни одна страна не станет вводить на Украину свои войска, что бы там кто ни говорил. Союзники отлично понимают, что такой шаг сделает их участниками противостояния.