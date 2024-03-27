Неизвестные лица через Телеграм-канал предложили подросткам в Донецкой Народной Республике взорвать школу за 1.5 миллиона рублей. Такую информацию журналистам РИА Новости рассказали педагоги и ученики новоазовской школы №1.

По словам школьников, через несколько дней после теракта в «Крокус Сити Холл» им пришло сообщение от неизвестного лица, в котором предлагалось за 1.5 миллиона рублей совершить теракт в учебном заведении. Известно, что подобные сообщения пришли трем мальчикам.

Ребята рассказали об этой рассылке учителям и активистам «Народной дружины» Мариуполя, в которой состоят. Также об этом были уведомлены правоохранители. Известно, что аккаунт, с которого подростки получили сообщения уже удален.

Отмечается, что после данной провокации администрация новоазовской школы №1 приняла решение перейти в режим повышенной бдительности.