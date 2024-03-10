Шерсть из крокодила, коллекционируемая жителями Квинсленда

Любой, у кого есть домашняя кошка, был свидетелем тошнотворного процесса у питомца, выплевывающего отвратительную массу мокрой, непереваренной шерсти где-нибудь в гостиной. А теперь представьте все то же самое в исполнении трехметрового крокодила. Источник: ABC News.

Оказывается, крокодилы, как и кошки, точно также накапливают в себе комки шерсти – или безоары, как их еще называют – и некоторые австралийцы коллекционируют их.

Житель Таунсвилля Марк Макконнелл впервые наткнулся на крокодиловый безоар, когда проводил исследования земель по устойчивости к засухе вместе с НКО NQ Dry Tropics, группой по управлению природными ресурсами. То, что он поначалу принял за тушку маленького млекопитающего, оказалось плотно сбитым комком волос размером с мяч для софтбола.

«В голове начинают крутиться шестерни, а потом говоришь себе: «Хорошо, где-то поблизости очень большой крокодил, и он только что плотно пообедал», – заявил Макконнелл. «Такие воспоминания остаются с тобой навсегда».

Большинству людей не понравится сама мысль прикоснуться к чему-то, что переваривалось в кишках огромной рептилии на протяжении нескольких лет. Но не Макконнеллу. Он забрал безоар домой, прополоскал его и сделал центральным элементом своей коллекции диковин австралийской природы.

«Я не коллекционирую исключительно комки крокодиловой шерсти, но в большинстве случаев у меня наверняка найдется парочка безоаров при себе», – рассказал он. «Знаете, можно бросить его о стену и поймать, и он все равно останется плотно сбит».

Крокодиловая шерсть

Макконнелл описал свой первый безоар как «плотный коврик из шерсти дикой свиньи и валлаби», но в их составе может быть множество вариаций.

Джон Левер владеет первой коммерческой крокодиловой фермой в Квинсленде, он создал «Национальную крокодиловую программу» для Папуа-Новой Гвинеи.

«Крокодилы, как ни странно, не способны переваривать волосы», – объяснил он. «Они могут переваривать перья, мясо и кости, но кислота, производимая их желудком, не действует на волосы. Итак, все эта шерсть сохраняется, перепутывается в конечном итоге и начинает формировать клубок».

Однажды, работая в Папуа-Новой Гвинее, Левер нашел довольно крупный безоар и отправил его на судмедэкспертизу в университет г. Порт-Морсби.

«Они нашли в безоаре шерсть нескольких видов летучих лисиц, щетину и волосы диких свиней, папуасскую дикую собаку, опоссумов и кускусов… и человеческие волосы… как европеоидные, так и меланезийские», – рассказал он. «Крокодил, отрыгнувший тот комок волос, существовал уже довольно давно… и, будучи оппортунистом, он также съел пару человек».

По словам Левера, исследователи были очарованы полученными результатами.

«Это было похоже на диетический перечень всего, что съел крокодил за последние 40 лет», – рассказал он. «Все крысы и грызуны, о которых вы только могли подумать, побывали внутри того крокодила».

Австралийский фермер, выращивающий крокодилов в Центральном Квинсленде, сообщил, что самый большой безоар, который ему когда-либо доводилось находить, был размером с футбольный мяч и находился внутри разлагающегося трупа крокодила в национальном парке Какаду на Северной территории.

Для крокодиловой фермы Левера безоары не являются большой проблемой, поскольку продолжительность жизни его рептилий коротка, а с диких свиней, которыми их выкармливают, шкуру предварительно сдирают.

«Наши крокодилы вырастают только до трех-четырех лет, прежде чем мы их режем, поэтому у них нет времени наращивать много шерсти», – пояснил владелец крокодиловой фермы. Однако он отметил, что с кроличьим мехом на ферме возникали реальные проблемы.

Левер думал, что ему повезло оказаться победителем несколько лет назад, когда он заключил сделку по закупке отходов с кролиководческих ферм Нового Южного Уэльса.

«У нас появились все кроличьи головы и лапки, которые просто выбрасывают, закапывают или что-то в этом роде», – сообщил он. «Мы получили их по очень хорошей цене».

Только его рептилии оказались слишком привередливы.

«Начнем с того, что крокодилам не понравилось ощущение тонких волос в пасти, и они большую часть времени выплевывали их. В итоге кроличья шерсть стала накапливаться в прудах и забила все дренажные трубы, что стало для нас полной неожиданностью».

Удивительный и жуткий сувенир

На берег австралийской реки выбрасывает не только шкуры свиней, опоссумов и людей.

Марк Норман десятилетиями работал гидом в крокодиловом сафари на реке Просерпайн, но безоар видел только в витрине. Наконец его мечта найти хотя бы один комок крокодиловой шерсти в дикой природе сбылась, когда Норман обнаружил доминантного самца длиною около 4,5 метра в обычном убежище рептилии.

«Я подошел очень близко, и он отступил в воду рядом с нами и ушел на глубину», – рассказал мужчина. «Именно тогда я заметил четыре таких мохнатых черных шарика, которые крокодил только что выхаркнул на берегу. Это был фантастический сувенир – я искал такую штуку множество лет».

Норман собрал их сачком, выбрал лучший и отнес к себе домой, затем прополоскал. Он использовал безоар в качестве демонстрационного инструмента в туристических турах, а сейчас, когда он находится на пенсии, комок меха из крокодила занимает почетное место на каминной полке мужчины.

Но комки шерсти были еще не всем, что удалось найти Норману. «Этот конкретный крокодил также откашлял две пластиковые бутылки, очевидно, плававшие по реке. И когда я внимательно осмотрел их, бутылки оказались полны свиной шерсти».

В квинсидендском музее выставлены два крокодиловых безоара, и один из них представляет собой гладкий белесый шарик (см. фото выше). Эндрю Эми, менеджер музея, предположил, что изменение консистенции безоара может быть связано с продолжительностью пребывания в пищеварительном тракте крокодила.

«Возможно, более гладкий образец находился в желудке слишком долго, из-за чего образующая его шерсть стала единообразной», – заявил доктор Эми.

Посетители исследовательского центра музея Квинсиленда, по словам специалиста, могут получить практический опыт взаимодействия с этим совершенно причудливым природным явлением.

«Поскольку это неофициальный предмет коллекции, представители общественности могут контактировать с этим конкретным объектом», – пояснил доктор Эми.

Эти предметы из утробы крокодилов могут иметь научную ценность, но, отмечает австралийское издание, начинающим коллекционерам безоаров стоит быть осторожными.

Для Марка Макконнелла декорирование помещений своего дома крокодиловыми безоарами не обернулось вниманием потрясенных посетителей, как он хотел бы рассчитывать.

«В целом обычная реакция гостей… на это звучит чертовски отвратительно, и дом больше напоминает декорацию из фильма ужасов», – признался он.