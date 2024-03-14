Актриса Шэрон Стоун рассказала британскому таблоиду The Guardian, как продюсер Роберт Эванс пытался склонить ее к сексу с Уильямом Болдуином во время съемок фильма «Щепка» в 1993 году. По мнению медиамагната, интимная связь со Стоун должна была сделать игру актера более реалистичной.

Ранее Стоун уже рассказывала эту историю в своих воспоминаниях, описанных в 2021 году. Однако тогда она не называла никаких имен. Сейчас стало известно, что склонявшим ее к сексу с коллегой продюсером был умерший в 2019 году глава производства кинокомпании Paramount Роберт Эванс.

«Эванс бегает по своему офису в темных очках, объясняя, что он переспал с Авой Гарднер, а я должна переспать с Билли Болдуином, потому что тогда его выступление стало бы лучше. Если бы я могла переспать с Билли, тогда у нас была бы химия на экране и это спасло бы фильм», – рассказала актриса.

В связи с этим она вспомнила один из самых знаменитых своих фильмов «Основной инстинкт», где ее партнером на экране был Майкл Дуглас. Шэрон отметила, что с ним не нужно было спать, чтобы актер блестяще справился со своей ролью. Он просто приходил на студию и добивался требуемых результатов без каких-либо действий с ее стороны.