Если в Белом доме так нервничают, высказываясь о теракте в «Крокус Сити Холле», значит Россия находится на верном пути в его расследовании, считает депутат Госдумы Михаил Шеремет.

Так он прокомментировал высказывание представителя Белого дома Джона Кирби, назвавшего «продавцами навоза» российских чиновников. Спикер заявил, что ответственность за нападение на «Крокус» лежит исключительно на ИГИЛ (ИГ, Исламское государство – запрещенная в России террористическая организация), а Украина и Запад якобы ни при чем.

Шеремет назвал подобные оскорбительные заявления подозрительной нервозностью Вашингтона и отметил, что российские спецслужбы сами установят всех организаторов и заказчиков теракта.

Ранее заявление Кирби прокомментировала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, стало ясно, почему именно в США появилось выражение «вымыть рот с мылом». Даже американские политики не в состоянии сдерживать себя, чтобы не высказаться в оскорбительном тоне в адрес оппонентов.