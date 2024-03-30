За 10 дней до нападения террористов на Крокус Сити Холл президент Украины Владимир Зеленский угрожал России и заявлял, что она «ощутит потери». Об этом напомнил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

«Уверен, что российские спецслужбы установят и назовут всех причастных, в том числе организаторов и заказчиков теракта в “Крокусе”. Но я хотел бы напомнить и вряд ли считаю это совпадением, как Зеленский 12 марта – ровно за десять дней до теракта, в своем Telegram-канале опубликовал запись с угрозами в адрес России», – цитирует парламентария РИА Новости.

Он отметил, что расценивает подобные заявления о возможных «потерях России» как угрозу террористического акта.

Напомним, в Следственном комитете РФ ранее сообщили, что террористы ехали к украинской границе, чтобы получить деньги за нападение на «Крокус». Сейчас следствие выясняет все детали, способные помочь установить причастность Киева к организации и финансированию теракта.