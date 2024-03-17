Стало известно имя победительницы в шоу «Экстрасенсы. Реванш». Ею стала Соня Егорова, называющая себя городской ведьмой. Она соревновалась за первое место с любовной ведьмой Ангелиной Изосимовой и белой ведьмой Николь Кузнецовой. Судьбу победителя определяли гости проекта. Почти все приняли единогласное решение, отдав предпочтение городской ведьме Соне Егоровой. Второе место заняла Николь Кузнецова.

Однако не обошлось без колких замечаний во время съемок шоу. Когда Соня Егорова устанавливала, кто из женщин, присутствующих на съемочной площадке, находится в интересном положении, звездный экстрасенс Александр Шепс позволил себе некорректный комментарий в адрес Егоровой.

«А вдруг сейчас окажется, что сама Соня беременна?», – заявил Шепс с сарказмом.

Ранее Александр Шепс заставил заплакать другую участницу «Экстрасенсов. Реванш» – Юлию Гиикис, астролога из Пермского края. Шепс заявил, что за девушкой увидел всю ее семью, члены которой уже находятся в ином мире. Гиикис очень растрогалась по этому поводу и попросила время, чтобы успокоится. Позже астролог призналась, что за минувшие два году у нее умерли практически все родственники.