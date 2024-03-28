Шерлиз Терон за долгое время впервые порадовала фанатов кадрами из личной жизни. В соцсети актриса разместила снимки, сделанные в Диснейленде.

48-летняя звезда «Монстра» сводили приемных дочерей в популярный парк аттракционов, построенный во Флориде. На одной из фотографий показано, как актриса катается с 11-летней Джексон и 7-летней Августиной на русских горках. Все три девушки истошно верезжат. На другом снимке актриса позирует с девочками. Все они улыбаются.

Обе дочери актрисы приемные. Она ни разу не состояла в законном браке, но в разное время была в отношениях с актером Крейгом Бирко, фронтменом Third Eye Blind Стивеном Дженкинсом и актером Стюартом Таунсендом, с которым вместе снималась в «24 часа». В декабре 2014 года Шерон чуть было не вышла замуж за Шона Пенна, но с ним актриса также рассталась. В 2012 года она удочерила Джексон, а через три года – Августину.