Популярный российский певец Ярослав Дронов (сценический псевдоним SHAMAN) 9 марта дал концерт в московском Крокус Сити холле, приуроченный к Международному женскому дню. На сцену артист вышел в неожиданном образе. Поклонницы были поражены, что у певца были длинные белые волосы. SHAMAN тепло поздравил прекрасную половину человечества с праздником весны.

«Я рад видеть всех вас в этом зале, любимые мои женщины, чего не сделаешь, ради вас… Я на правах Шамана продлеваю 8 марта еще на целых три дня», – заявил Дронов.

Во время своего выступления SHAMAN кинул в зал лепестки роз, после чего с потолка опустились тысячи лепестков с потолка зала. Во время исполнения песни «Мед» в зал опустились сотни воздушных шаров. Артист все время посылал воздушные поцелуи своим фанаткам. Но самый нежный поцелуй Ярослав отправил своей маме, которая также присутствовала на концерте знаменитого сына.