8 марта Ярослав Дронов, больше известный как SHAMAN, отправился в Можайскую ИК-5, чтобы поздравить женщин с праздником.

В авторском тг-канале артист сообщил, что в женский праздник решил сделать сюрприз тем, кому «волею судьбы» не хватает мужского внимания. Артист выступил перед арестантками, впервые исполнив со сцены свой новый хит «Мама». Эту песню подарил Шаману на день рождения продюсер Макс Фадеев. За сутки клип, снятый в детском доме и выложенный на ютуб, посмотрели больше двух миллионов раз.

Артист поблагодарил осужденных и сотрудниц колонии за горячие и несмолкающие овации. По реакции публики Шаман понял, что с задачей поднять настроение женщинам, он справился на пять баллов.