Российский популярный певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, встретился с известной итальянской актрисой Орнеллой Мути и ее дочерью Найке Ривелле на Всемирном фестивале молодежи. Также артист познакомился с итальянским пианистом Лоренцо Баньяти, проживающим в российской столице уже на протяжении четырех лет. Видеозапись встречи знаменитостей появилась в соцсетях.

Во время встречи звезда итальянского кинематографа, Орнелла Мути, поцеловала Дронова два раза, в обе щеки, как принято в Италии. Но SHAMAN отметил, что в России придерживаются традиции троекратного поцелуя.

«В России три, потому что Бог любит Троицу», – рассказал Ярослав Дронов.

Знаменитости также обсудили концепцию Всемирного фестиваля молодежи. В свою очередь, SHAMAN пригласил итальянскую актрису и ее дочь на свои предстоящие концерты, приуроченные к Международному женскому дню. Орнелла Мути отметила, что будет рада поработать с Ярославом и сняться в его будущем клипе.

На прощание знаменитости трижды поцеловались, согласно русской традиции.