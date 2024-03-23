23 марта российский артист Ярослав Дронов (SHAMAN) разместил в авторском тг-канале видеообращение. В нем он выразил готовность помочь родственникам погибших, если у них возникнут проблемы с деньгами на погребение.

Шаман сообщил, что готов дать денег всем людям, которые потеряли близких при теракте в «Крокус Сити Холле». Он также выразил готовность финансово помочь пострадавшим с лечением.

«Я готов оплатить похороны каждого невинно погибшего, а также лечение и реабилитацию каждого пострадавшего в этой ужасной трагедии. Я с вами», – сказал артист.

Шаман подчеркнул, что россияне остаются одной большой семьей, в которой не может быть «чужого горя». Он напомнил, что во все времена беды лишь сплачивали русских, делали их сильнее и мужественнее. Никому и никогда не удастся сломить или испугать россиян, заверил Шаман.