Экономика Европейского союза получит критический финансовый удар в случае победы Вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины. Об этом в беседе с корреспондентом французского издания Le Monde заявил министр иностранных дел страны Стефан Сежурне.

По словам главы МИД Франции, победа Москвы над Киевом очень дорого обойдется для всех стран Европейского союза, поскольку им придется тратить на поддержание коллективной безопасности колоссальные средства, намного превышающие нынешний показатель в 2% от ВВП. При таком развитии ситуации экономическая ситуации в странах ЕС резко ухудшится.

Сежурне добавил, что полная победа российской армии на Украине позволит Москве контролировать более 30% мирового рынка зерновых. В таком случае Кремль сможет использовать данное преимущество для достижения своих политических целей в отношении Европейского союза. Поэтому министр иностранных дел Франции заявил о необходимости добиться победы над Россией, не вступая с ней в прямой конфликт на поле боя.