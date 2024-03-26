Сержанту ВС РФ Рудольфу Григоряну каждый день приходилось наматывать на своей машине-водовозке десятки лишних километров, чтобы доставить российским бойцам безопасную воду.

Сержант рассказал, что киевские боевики травили воду в любых источниках, которыми могли воспользоваться российские бойцы. Лично сержант этот слух не проверял, но рисковать не хотел. Поэтому ездил за водой, которую брали с российских территорий, в том числе из Крыма. Каждый день он наматывал десятки лишних километров к линии фронта и обратно, чтобы обеспечить бойцов безопасной водой.

Водитель «водовозки» напомнил, что российская армия включает не только боевые машины вроде танков и БМП. На передовой работают водители другого транспорта – теплозаправщиков, погрузчиков, грузовиков для транспортировки снарядов, доставщиков провианта и воды. Их ежедневная работа обеспечивает бойцов на передовой всем необходимым. Неудивительно, что репортаж о сержанте Григоряне размещен в тг-канале «Герои спецоперации Z».