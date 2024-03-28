Серия мощных взрывов прогремела в Одессе около 9:15 мск в четверг, 28 марта. Показательным является тот факт, что воздушная тревога начала работать только после пяти ударов подряд.

Какие именно объекты поражены, неизвестно. Мониторинговые каналы уже после объявления тревоги предупреждали о ракетной опасности не только Одессу, но и Черноморск с курортом Затока.

Не исключено, что для атаки на Одессу использовались гиперзвуковые ракеты “Циркон”, которые в последнее время наводят настоящую панику на украинские власти. Они долетают до крупных городов в тылу ВСУ за считанные минуты, причем ПВО ничего не может с ними сделать.

Ранее, напомним, “Цирконы” поразили центры принятия решений ВСУ в Киеве, западные СМИ высказали предположение об уничтожении высокоранговых офицеров украинской армии. Также известно, что ракеты прилетели по объектам ГУР и СБУ.