Российский певец, солист группы «Руки Вверх» и продюсер Сергей Жуков стал одним из наставников музыкального проекта «Новая Фабрика звезд». Он прокомментировал волну хейта, обрушившегося на участников проекта, имеющих «звездные» фамилии. По словам артиста, нельзя предвзято относится к талантам человека из-за заслуг их родителей.

«Мне немножко грустно оттого, что их талант ставят под вопрос из-за фамилии. Что же теперь делать детям известных людей? Так и жить в тени родителей, не пытаться ничего достичь», – заявил Жуков.

Сергей отметил, что в отборочном туре кастинг был очень жесткий. Послаблений не давалось никому из конкурсантов, даже тем, чьи родители имеют определенный статус в мире шоу-бизнеса.

«Как взять в „Фабрику“ безголосого невнятного человека? Это невозможно!», – заявил артист.

Напомним, что среди участников перезапуска музыкального проекта оказалось несколько участников со «звездными» фамилиями. В частности, конкурсантами шоу стали сын Тины Канделаки – Лео, племянница Гарика Мартиросяна – Нона Еганян, сын покойного Михаила Круга – Александр. В Сети сразу возросла волна хейта в отношении музыкального шоу. Комментаторы массово начали писать, что дети знаменитостей попали в проект «по блату».