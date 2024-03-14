В самом начале специальной военной операции юморист Сергей Светлаков опубликовал на своей странице в социальной сети черный квадрат. Однако он не остался без работы. В настоящий момент он активно трудится на канале ТНТ и продюсирует 13-серийный фильм «Казачок».

На вопрос об уехавших из России коллегах Светлаков отвечает, что они расчистили место для новых звезд, в кино, на эстраде, на телевидении вполне могут появиться новые лица, которые вряд ли будут уступать тем, кто покинул страну.

Также Светлаков заявил, что скучает за работой с телеведущим Иваном Ургантом. По мнению комика, Ургант должен стоять во главе собственной школы телевидения.

Напомним, что Ургант опубликовал «черный квадрат» и до сих пор не изложил внятную позицию по отношению к СВО. Однако пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков считает, что Иван является патриотом. Он просто либо испугался, либо немного запутался и вскоре сможет разобраться в своих мыслях.