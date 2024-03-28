Известный юморист, шоумен и актер Сергей Светлаков стал участником Ютуб-программы Надежды Стрелец. В ходе интервью артист поделился с ведущей рядом откровений, среди которых упомянул о своих реальных отношениях с певицей Верой Брежневой.

В 2012 году многие СМИ написали о вероятном романе между Светлаковым и Брежневой. Поводом этих слухов стал фильм «Джунгли», в котором артисты играли главные роли. После премьеры ленты артисты неоднократно появлялись на мероприятиях вместе, однако любовную связь друг с другом опровергали.

Во время беседы с Надеждой Стрелец Сергей Светлаков рассказал, что несмотря на очень тесное сотрудничество, длительное времяпровождение друг с другом, его отношения с Верой Брежневой были рабочими и даже дружескими, но не романтическими. Хотя, юморист отметил, что в творческом плане они все-таки «растворились» друг в друге.