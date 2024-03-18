В ходе встречи со спецпредставителем китайского правительства по делам Евразии Ли Хуэем глава МИД РФ Сергей Лавров высказал готовность к переговорам с Украиной. Он отметил, что Россия всегда открыта для мирного урегулирования конфликта, однако «формулу мира» президента Украины Владимира Зеленского она даже не станет рассматривать.

РФ не собирается принимать участие в каких-либо саммитах и других мероприятиях, которое организуются лишь для обсуждения так называемой «формулы мира» от Зеленского. Изложенные в ней требования не учитывают законные интересы России и неприемлемы для нее.

Также Лавров отметил, что прежде чем приступить к дипломатическому урегулированию конфликта, украинские власти должны отменить закон о запрете переговоров с Россией.

Напомним, ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что даже если российская сторона будет приглашена в Давос для обсуждения «формулы мира» Зеленского, предложение будет сразу отклонено.