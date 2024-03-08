Многие влиятельные украинцы являются недругами президента Владимира Зеленского. Мало того, часть из них желает ему скорейшей смерти, уверен сенатор Совфеда Сергей Цеков.

В интервью порталу News.ru он прокомментировал заявления о возможном покушении на Зеленского во время удара по Одессе, где как раз находился украинский лидер. По мнению сенатора, президенту нужно гораздо больше опасаться своих же. Он ухитрился завести врагов и среди бизнесменов с олигархами, националистов, военных, представителей спецслужб.

Когда-то у них может лопнуть терпение и Зеленского банально устранят физически, причем свои же.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отправил Валерия Залужного, уволенного с поста главкома ВСУ, послом в Великобританию. По мнению эксперта, он предпочитает держать одного из самых опасных конкурентов подальше от Киева.