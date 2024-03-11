В новой сводке за минувшее воскресенье появилась информация о выполнении боевых задач российскими военными в зоне СВО.

10 марта появлялись сведения о полном освобождении российской армией села Тоненькое, в западной его части боевики ВСУ оказались в окружении, попытки выйти из него ничего не дают. Об этом сообщил портал Pravda.ru.

Также ВС РФ ведут наступление с южной части водоема в населенном пункте Орловка под Авдеевкой. В Бердычах, где сконцентрированы самые крупные силы ВСУ, продолжаются тяжелые бои. Главком ВСУ Александр Сырский перебрасывает новые резервы, но этим лишь увеличивает число некрологов.

На Артемовском направлении ВС РФ наступают на Красное (Ивановское) и ведут бои в Богдановке. Установление контроля над этими населенными пунктами позволит взять в клещи Часов Яр. Пока город активно обстреливается артиллерийскими ударами, они наносятся по объектам ВСУ.

Бои также продолжаются у Вербового и Работино. Одновременно с этим украинские военные пытаются выстраивать фортификационные сооружения в тыловых районах на Запорожском направлении.

Ранее, напомним, в 13 километрах от Покровска были уничтожены зенитно-ракетные комплексы Patriot американского производства. Киев был вынужден признать это после заявлений иностранных СМИ.