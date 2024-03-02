Научное издание Scientific Reports опубликовало исследование ученых японского Университета Тохоку, которые выяснили, каким образом на Марсе могла зародиться органика. Специалисты определили, что органические материалы на красной планете могли произойти из формальдегида, содержащегося в атмосфере.

Формальдегид – это органическое соединение, являющееся первоисточником различных биомолекул. Например, такие биомолекулы, как сахара и аминокислоты, представляют собой фундаментные строительные блоки для белков и РНК, являющиеся важными жизненными компонентами.

Специалисты смогли смоделировать предположительный состав атмосферы Марса. Они создали модель, основываясь на предположении, что атмосфера планеты могла содержать большое количество углекислого газа, окись углерода и водород.

По итогу, ученые выяснили, что в атмосфере на Марсе мог происходить непрерывный синтез формальдегида. Таким образом, эти процессы могли сформировать различные органические соединения.