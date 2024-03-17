Украинский дрон, сбитый российскими средствами ПВО в Домодедово, как выяснилось, имел «начинку» из стальных шариков. Украинские боевики надеялись с помощью своих беспилотников нанести достаточно крупный масштаб разрушений во время детонации устройства. Такую информацию передают авторы Телеграм-канала SHOT.

Обломки сбитого системой противовоздушной обороны РФ вражеского БПЛА упали между складами «Все инструменты» и «Фикспрайс». В результате падения обломков украинского дрона произошло частичное разрушение крыши склада «Все инструменты».

К счастью, никто не пострадал, и более серьезных разрушений зданий не произошло. Первые два вражеских беспилотных летательных аппарата системы ПВО сбили в районе 5-ти утра. А третий был уничтожен через несколько часов в этом же районе.

В аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский были введены временные ограничения на полеты в целях безопасности. Позднее ограничения были сняты и полеты возобновились.