Rolls-Royce в очередной раз заставил облизнуться всех фанатов роскошных автомобилей. На этот раз британская компания создала эксклюзивный кабриолет Arcadia Droptail – самый дорогой автомобиль из всех когда-либо сделанных на Земле.

Кабриолет класса «люкс» сделали по персональному заказу очередного состоятельного клиента. Его имя не называется. Однако известно, что он живет в Сингапуре, а за право владеть настолько роскошным авто отдал $30 млн, что в пересчете на рубли составляет 2,7 млрд.

По задумке дизайнеров, Rolls-Royce Arcadia Droptail – не просто роскошный автомобиль, а идиллическое пространство для уединения. Для разработки дизайна британцы черпали вдохновение в сингапурских вертикальных садах Сингапура и британской застройке.

Над эксклюзивом команде Rolls-Royce пришлось изрядно попотеть. Создание автомобиля заняло больше 8000 часов. Arcadia Droptail получил 6,75-литровый V12 твин-турбо двигатель на 600 «лошадок». Салон украсила натуральная кожа и розовое дерево. Кузов покрыт эмалью с добавление фрагментов стекла и алюминия, чтобы автомобиль искрился на солнце.